|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
|Жетысу
|
23
|
|
|
6
|
|1619
|2 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Жетысу-М
|
11
|
2+0
|
+1/-0
|
2
|
1
|916
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Жетысу
|
8
|
1+0
|
|
|
|123
|2 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Жетысу
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Кубок НФЛ 2011
|Жетысу-М
|
2
|
|
|
|
|136
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Жетысу-М
|
5
|
|
|
3
|
|393
|13 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Жетысу
|
7
|
|
|
1
|
|266
|12 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Жетысу
|
2
|
|
|
|
|180
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Жетысу-М
|
8
|
|
|
2
|
1
|720
|8 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Жетысу
|
5
|
|
|
1
|
|272
|3 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Жетысу-М
|
2
|
|
|
|
1
|180
|4 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Жетысу-М
|
4
|
1+0
|
|
|
|307
|10 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Жетысу
|
22
|
1+0
|
|
3
|
4
|1554
|2 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|90
|5 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Жетысу
|
|
|
|
|
|5 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Жетысу-М
|
2
|
|
|
|
|101
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Жетысу
|
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