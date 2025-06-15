Наставник "Окжетпеса" Андрей Ферапонтов объяснил поражение своей команды в 12-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В гостях коллектив проиграл "Астане", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Кокшетау начал матч с двух голов, но в итоге столичные перевернули ход встречи и забили пять мячей - 5:2.

- Я думаю, что получилась содержительная атакующая игра с обеих сторон. Для зрителей был интересный матч. Но, к сожалению, мы сегодня проиграли, причем с крупным счетом. Но мне не стыдно за это поражение. У нас были достаточно хорошие моменты, даже при счете 4:2, мы еще могли вернуться в игру. Но в таких матчах, с лидерами, все решает вопрос реализации и индивидуального мастерства. Такие игроки, как Томасов, Грипши и Камара - делают разницу.

Мы не стали закрываться и, даже проигрывая, играли в атаку. У нас был хороший экзамен, "Астана" показала нам наши слабые места, где нам нужно прибавлять. Если нам удастся сделать шаг вперед в плане организации игры в обороне, то мы подойдем к уровню верхней тройки турнирной таблицы. "Астану" поздравляю с заслуженной победой! Я знаю их тренера, многих игроков. На таких матчах учусь и я, как тренер, и мои игроки.