Тренер из Европы отказался от безумных денег, чтобы покинуть казахстанский клуб
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Белорусский тренер Александр Седнев решил отказаться от зарплаты за полтора года в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Белорусский тренер Александр Седнев решил отказаться от зарплаты за полтора года в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Специалист сам объявил об уходе после вылета от армянского "Пюника" в квалификации Лиги конференций. После этого Седнев в заключительном матче одержал победу в КПЛ над карагандинским "Шахтером" (3:2).
Добавим, что Седнев не горел желанием продолжать работу в "Ордабасы", учитывая смену руководства, имеющиеся долги по премиальным и нездоровую обстановку в раздевалке. Именно поэтому 51-летний Седнев решил уйти без компенсации, написав заявление об уходе по собственному желанию.
По данным источника, близкому к ситуации, контракт белорусского тренера с шымкентским клубом действовал еще почти полтора года, то есть до конца 2025 года.
В июле в СМИ раскрыли зарплату Александра Седнева в "Ордабасы". Он зарабатывал 18 500 евро в месяц. Выходит, что белорус добровольно отказался от 296 000 евро (свыше 158 млн тенге).
В случае, если бы клуб уволил Седнева, то выплатил бы ему всю сумму по контракту.
Седнев возглавил "Ордабасы" в 2021 году. За это время он привел команду к победам в КПЛ-2023 и Кубке Казахстана-2022.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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