Наставник "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матча девятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Окжетпеса". Его подопечные не сумели справиться с соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч с синегорцами был для столичных гостевым, но только формально, так как он фактически проводился на "Астана Арене". Игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.

- Очень тяжело начали первый тайм. Понятно, что мы усложнили себе график с этими переносами игр. Но мы сами выбрали этот путь. Во втором тайме мы создали большое количество моментов, где должны были дожимать, были и штанга, и перекладина. Нас подвела реализация. Нужно отдать должное "Окжетпесу". Жаль, конечно, не хотелось терять два очка.

- Выпадал из игры Дембо Дарбо...

- Аймбетов в каждой игре играл, забивал, но он не может играть постоянно. Дарбо нужно давать игровое время, чтобы дать ему уверенность, поддержать его.

- Впереди важный матч. Сегодня было видно, что не хватает плеймейкера. Почему не дали сыграть Дарабаеву?

- Во-первых, Дарабаев - не плеймейкер, он играет в опорной зоне. Во-вторых, каждый матч для нас важен. В-третьих, если бы мы свои моменты реализовали, то таких вопросов от вас бы не было.

Ввиду этого результата "Астана" не смогла вернуть себе первое место. С турнирной таблицей КПЛ-2023 можете ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →