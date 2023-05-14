"Астана" потеряла очки и не смогла вернуться на первое место в КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 9Турнирная таблица →
В столице состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Номинальным хозяином выступил кокшетауский "Окжетпес". Он принимал "Астану", для которой эта арена является домашней.
Встреча прошла без голов. Команды разошлись со счетом 0:0.
"Астана", таким образом", не смогла вернуть себе лидерство в турнирной таблице и сместить оттуда петропавловский "Кызыл-Жар". Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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