Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич прокомментировал матч с "Акжайыком" в рамках шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

"Поздравляю "Акжайык" с победой, она заслуженная. У соперника был план, которого они придерживались, и им это удалось. Мы же разочарованы, потому что ожидали от этого матча гораздо большего в плане игры и особенно в плане результата. Соперник защищался компактно, давал очень мало места и нам не удалось найти путь к их воротам.

Чего нам не хватило, так это качественного решения в заключительной трети, а также необходимой энергии для борьбы за свободными мячами, которых в этой игре было много. Результат определил гол, который мы не должны пропускать. Мы не извлекли урок из прошлой игры. Этот матч также показал, что чемпионат будет очень равным и что разница между командами уменьшилась. Мы в неловкой ситуации, помочь нам может только характер и большой труд", - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

В следующем туре, 22 апреля, "Астана" дома примет "Каспий", а на следующий день "Акжайык" на выезде встретится с "Шахтером".

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