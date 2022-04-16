Сенсационным результатом завершился матч "Астаны" в КПЛ

"Астана" потерпела сенсационное поражение в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб в гостях уступил "Акжайыку". Решающий гол у уральцев забил Максим Каленчук на 27-й минуте.

Таким образом, астанчане потерпели третье поражение в чемпионате при трех победах, тогда как "Акжайык" выиграл второй матч в новом сезоне КПЛ.

В следующем туре, 22 апреля, "Астана" дома примет "Каспий", а на следующий день "Акжайык" на выезде встретится с "Шахтером".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 10 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 11 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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