Топ-клуб из Португалии хотел подписать 16-летнего таланта из Казахстана

Нападающий юношеской сборной Казахстана и "Кайрата" Дастан Сатпаев входил в сферу интересов португальского клуба "Бенфика", передают Vesti.kz.

16-летнего нападающий получал предложение от португальского гранда, но в итоге тот перейдет в лондонский "Челси".

"Бенфика" также изучала этот трансфер и сделала предложение Дастану Сатпаеву. В итоге он отдал предпочтение "Челси". Ему всего 16 лет. Он пробудет в Казахстане до лета 2026 года. Нам придется участвовать во всех этих переговорах, и в конечном итоге некоторые из них будут приняты в нашу пользу. Это уже третий нападающий, с которым мы ассоциируем поколение 2008 года", — пишет популярный португальский аккаунт в Х Coluna Vermelha.

Сатпаев перейдет в "Челси" в 2026 году, эту информацию подтвердил Фабрицио Романо. Трансфер воспитанника "Кайрата" станет рекордным в истории казахстанского футбола.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Дастана Сатпаева также были заинтересованы и другие европейские клубы: "РБ Зальцбург", "Байер" и "Реал Сосьедад".