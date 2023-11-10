Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис может лишиться своей должности из-за конфликта с совладельцем костанайского клуба Алимжаном Калдияровым, сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, в клубе есть те, кто выражает менеджеру поддержку, а сам Канчельскис хочет стать главным тренером "Тобола".

54-летний экс-футболист работает на должности генерального директора "Тобола" с июля 2023-го, его контракт рассчитан до конца текущего года.

Ранее Канчельскис заявил, что ничего не знал об отстранении Милича Чурчича с поста главного тренера костанайского клуба: Калдияров в соцсетях сообщил об истечении контракта с сербским специалистом.

Напомним, костанайцы финишировали на восьмом месте в национальном чемпионате, но завоевали Кубок страны и вышли в Лигу Европы.