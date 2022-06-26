"Тобол" выиграл третий матч подряд в КПЛ и догнал "Астану"

Костанайский "Тобол" обыграл петропавловский "Кызылжар" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Петропавловске завершился со счетом 3:1. У победителей голы забили словенец Руди Пожег (8-я минута), серб Душан Йованчич (63-я, пенальти) и Асхат Тагыберген (81-я). А у "Кызылжара" мяч на счету бразильца Жиана Мартинса (22-я).

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 24 очка и догнал "Астану", которая занимает первое место в турнирной таблице КПЛ. У "Кызылжара" осталось 15 очков и десятая строчка.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 4 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 5 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 6 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 7 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 8 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 11 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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