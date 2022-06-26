"Тобол" выиграл третий матч подряд в КПЛ и догнал "Астану"

Костанайский "Тобол" обыграл петропавловский "Кызылжар" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Петропавловске завершился со счетом 3:1. У победителей голы забили словенец Руди Пожег (8-я минута), серб Душан Йованчич (63-я, пенальти) и Асхат Тагыберген (81-я). А у "Кызылжара" мяч на счету бразильца Жиана Мартинса (22-я).
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 24 очка и догнал "Астану", которая занимает первое место в турнирной таблице КПЛ. У "Кызылжара" осталось 15 очков и десятая строчка.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Тобол
|14
|7
|3
|4
|23-17
|24
|3
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|4
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|5
|Ордабасы
|13
|6
|2
|5
|18-14
|20
|6
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|7
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|8
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|9
|Шахтер
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|10
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|11
|Аксу Ак
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
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