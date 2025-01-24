"Тобол" увел у "Актобе" легионера за 216 миллионов и объявил о подписании

Черногорский защитник Марко Вукчевич стал игроком "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

"Марко - опытный защитник, который прошел школу европейского футбола. На его счету выступления за такие клубы, как "Будучность", "Олимпия" и "Ислочь".

Также он является основным игроком сборной Черногории. До перехода в "Тобол" Вукчевич выступал за клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины. Его профессионализм и надежная игра делают его важным усилением для нашей команды", - гласит сообщение клуба.