"Тобол" увел у "Актобе" легионера за 216 миллионов и объявил о подписании

Черногорский защитник Марко Вукчевич стал игроком "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.
"Марко - опытный защитник, который прошел школу европейского футбола. На его счету выступления за такие клубы, как "Будучность", "Олимпия" и "Ислочь".
Также он является основным игроком сборной Черногории. До перехода в "Тобол" Вукчевич выступал за клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины. Его профессионализм и надежная игра делают его важным усилением для нашей команды", - гласит сообщение клуба.
Как сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL" "Тобол" увел игрока у "Актобе".
"Марко Вукчевич перешел в "Тобол".
Правый защитник сборной Черногории, посадивший на лавку игрока "Лацио" Марусича, мог оказаться в "Актобе". Игрок очень сильно хотел туда. И все шло к этому.
Однако пока в стане "Актобе" решали нужен-не нужен (его очень сильно хотел главный тренер Леонов), подсуетился "Тобол", оперативно подписав с ним контракт. Что можно назвать большим успехом, так как на данный момент Вукчевич - сильнейший правый защитник КПЛ", - пишет телеграм-канал.
Отметим, что Вукчевич провел за свою национальную команду 26 матчей, забив один гол. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро (свыше 216 миллионов тенге).