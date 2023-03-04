"Тобол" стартовал с победы в матче с 4 голами

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:59
©instagram.com/fctobol

Костанайский "Тобол" обыграл павлодарский "Аксу" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:1. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Милана Вукадиновича на 9-й минуте. На 59-й Ислам Чесноков закрепил преимущество костанайского клуба. На 66-й гости отквитали один мяч - отличился Тони Сильва. Точку же в матче на 90+1-й поставил Серж Дебле.

К счастью для себя, "Тобол" набрал три очка, а ведь при 2:1 павлодарцы были близки, чтобы сравнять счет. И тогда неизвестно, как бы дальше повернулась игра.

В следующем туре, 10 марта, "Тобол" на выезде сыграет с "Каспием", а днем ранее "Аксу" на своем поле примет "Кайрат".

Ранее в других матчах первого тура "Ордабасы" обыграл "Каспий" (3:1), а "Жетысу" уступил "Актобе" (0:1).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тобол ФК Казахстан Аксу ФК КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:28
КПЛ
Будет новый чемпион? Конкурент "Астаны" узнал задачу на 2023 год
Сегодня , 19:59
КПЛ
"Тобол" стартовал с победы в матче с 4 голами
Сегодня , 18:00
КПЛ
Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата
Сегодня , 15:55
КПЛ
"Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана
Сегодня , 14:43
КПЛ
Бауыржан Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023
Сегодня , 11:33
КПЛ
Клуб КПЛ перед стартом сезона покинули несколько футболистов
Сегодня , 09:08
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий" и еще двух игр первого тура КПЛ-2023
Вчера , 22:14
КПЛ
Чемпионат Казахстана установил исторический рекорд до своего старта
Вчера , 21:23
КПЛ
"Кайрат" решил судьбу кандидата в сборную Казахстана
Вчера , 21:12
КПЛ
"Кайрат" и 1XBET вступают в новый сезон
© 2008 - 2023 ТОО «EML»