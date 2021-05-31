"Тобол" - скрытый фаворит на титул, а "Кайрат" ментально устал. Обзор 14-го тура КПЛ

Гонка за золотые медали в OLIMPBET-чемпионате Казахстана обострилась благодаря победам "Кайрата" и "Тобола", а также потере очков со стороны "Астаны". Об этих и других событиях 14-го тура рассказывает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" не порадовал Бердыева, "Каспий" остановил "Астану"

После игры с "Астаной" вокруг "Кайрата" накопилось достаточно противоречивых слухов, но клуб официально отвечал на это точечными действиями. Сначала опубликовали теплые фотографии с участием Вагнера Лава и Алексея Шпилевского, а затем утвердили, кем на самом деле в "Кайрате" теперь является Курбан Бердыев. Вроде бы все на месте и все счастливы, но игра с "Кайсаром" оставила крайне тягостное впечатление у алматинских болельщиков. Бердыев, кажется, все 90 минут хмуро смотрел на поле, а по-прежнему главный тренер команды Шпилевский сетовал на ментальную и физическую усталость игроков.

Тем временем "Астана" без Марина Томасова проходила проверку тяжелым выездом в Актау. Казалось, что все идет по плану Андрея Тихонова, ведь после первого тайма его команда вела в два мяча. Но буквально за десять минут во втором тайме "Каспий" перевернул игру. Символично, что камбэк хозяев начался с гола арендованного игрока "Астаны" Талгата Кусяпова. Дальше Аслан Дарабаев в очередной раз представил свой дальний удар и позволил "Каспию" уйти от поражения. Как показывают результат и качество игры в некоторых матчах, предстоящая пауза на сборные как никогда полезна для нынешней "Астаны".

"Тобол" выручают стандарты, "Ордабасы" не справляется с "Шахтером"

Пока мы так много говорим о противостоянии "Астаны" и "Кайрата", в действительности важным игроком в чемпионской гонке сейчас является "Тобол". Отлаженный и стабильный механизм Григория Бабаяна набирает очки с немецкой педантичностью - без нервов, все работают на команду и практически всегда пользуются слабостями соперника. "Тобол" снова обеспечил себе результат благодаря стандартам - капитан Нургалиев реализовал пенальти, вице-капитан Мирошниченко отличился после розыгрыша углового.

Теперь "Тобол" отстает всего на три очка от "Астаны". Опыт игроков и тренера, стабильная обстановка в клубе, а также некоторые проблемы у конкурентов делают костанайцев скрытым фаворитом КПЛ.

Посмотрев матч "Ордабасы" и "Шахтера", увы, мы приходим к выводам: как же хорошо, что в еврокубки не пробились шымкентцы и в то же время еще печальнее на данный момент выглядят перспективы карагандинцев, которые в этих еврокубках будут играть. У "Ордабасы" сейчас практически оптимальный состав, но обыграть кризисный "Шахтер" они не смогли. Да, команда Александра Седнева владела преимуществом, да, не забила пенальти, но, как ни крути, результат таков, что "Ордабасы" на девятом месте! Это вызывает контраст впечатлений, учитывая то, как шымкентцы выглядели на сборах и каким составом они обладают.

Бразильский карнавал в "Атырау", реинкарнация "Жетысу" и ошибки Сейсена

В Атырау прошло локальное западное дерби, где выясняли отношения две команды - открытия сезона. Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей позволил команде Арама Восканяна уверенно победить. Как и в большинстве удачных матчей "Атырау", огромное влияние на результат оказал бразильский латераль Брайан Гарсия. На его счету ассист и гол, теперь легионер имеет в своем активе 3+2 в 13 матчах по системе "гол+пас" и перед ним открываются перспективы перебраться в более статусный казахстанский клуб уже летом.

Мы точно не можем знать, действительно ли руководство "Жетысу" настолько дальновидное и мудрое, но факт в том, что, крепко стиснув зубы и перетерпев ужасные результаты на старте, они дождались положительной динамики в работе самого молодого тренера лиги Рината Алюетова. И еще более приятно для "Жетысу", что результат им реально приносят в том числе свои воспитанники. Молодой Нурболат Нурберген забил один из лучших голов тура, а уже всем известный Айбар Жаксылыков вновь дал понять, что он вышел из спячки.

В не самом лучшем настроении отправился в сборную Казахстана Мухаммеджан Сейсен. Его "Тараз" вел в два мяча у "Кызыл-Жара" на выезде и вполне реально выглядела возможность прервать серию из пяти матчей без побед, но молодой голкипер дважды сыграл неудачно и позволил сопернику сравнять счет. "Кызыл-Жар" подтвердил статус крайне неудобного и вязкого соперника, но именно в этой игре им помог не только характер, но и пресловутая удача.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!