"Тобол" рискует потерять самого перспективного футболиста Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:19
©vk.com/fctobol

19-летний атакующий полузащитник Бейбит Галым может покинуть костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

У одаренного игрока в конце года заканчивается контракт с родным клубом, а новый до сих пор не подписан. При этом Галымом интересуются и другие команды КПЛ. Попадание футболиста в расширенный список сборной Казахстана может значительно повысить к нему интерес со стороны топ-клубов чемпионата. Среди своих сверстников Галым считается наиболее перспективным игроком в стране.

В текущем сезоне КПЛ Бейбит Галым, способный сыграть как атакующего полузащитника, так и вингера, провел 14 матчей. Также на его счету две игры в квалификации Лиги конференций и два матча в составе молодежной сборной Казахстана U-21 в отборе на Евро-2025.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Метки:
КПЛ Тобол ФК Казахстан

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