"Тобол" решил судьбу главного тренера

Футбольный клуб "Тобол" объявил об уходе главного тренера Милича Чурчича, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.

"Милич Чурчич покидает "Тобол"! Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию. Отметим, что он вместе желто-зелеными выиграл Кубок Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана", - гласит сообщение пресс-службы "Тобола".

43-летний сербский специалист возглавлял казахстанский клуб с января 2023 года. За это время "Тобол" стал победителем Кубка и Суперкубка страны. На данный момент "Тобол" после десяти туров занимает восьмое место в КПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера "Тобола" будет легенда костанайского клуба Нурбол Жумаскалиев.