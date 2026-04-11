"Тобол" прервал серию "Кайрата" в КПЛ-2026

Алматинский "Кайрат" впервые в КПЛ-2026 не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче пятого тура чемпионата Казахстана против "Тобола". Хозяева огорчили Темирлана Анарбекова на 12-й минуте после гола серба Уроша Миловановича.

Впрочем, алматинцы ответили спустя шесть минут голом Дастана Сатпаева. Игра продолжается в данный момент и в ней сохраняется равновесие.

Напомним, ранее в КПЛ-2026 алматинцы обыграли "Алтай" (1:0), "Актобе" (1:0), "Астану" (4:0) и сыграли вничью с "Жетысу" (0:0).