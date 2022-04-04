"Тобол" потерял лидера

Костанайский футбольный клуб "Тобол" потерял из-за травмы очередного лидера, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, сербский полузащитник Душан Йованчич получил повреждение на тренировке. Таким образом, легионер рискует пропустить матч четвертого тура чемпионата против "Турана".

Серб присоединился в лазарете к Серикжану Мужикову и Самату Жарынбетову. В текущем сезоне Йованчич провел три матча в чемпионате Казахстана и заработал предупреждение.

Отметим, что сегодня, 4 апреля, "Тобол" в рамках четвертого тура КПЛ-2022 примет "Туран". Начало в 19:00. На данный момент костанайцы набрали семь очков и занимают четвертое место в таблице.

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