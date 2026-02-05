"Тобол" получил усиление перед новым сезоном

Футбольный клуб "Тобол" подписал контракт с албанским нападающим Рубином Хебаем, передают Vesti.kz.
Футбольный путь Хебая начался в системе клуба "Влазния", где он выступал за команду U-15. Позже форвард защищал цвета словенского "Домжале", албанского "Партизани", македонской "Шкендии", саудовского "Аль-Ороба" и других клубов. Последней командой игрока перед переходом в "Тобол" стала узбекистанская "Согдиана" из Джизака.Профиль игрока:
• Дата рождения: 30 июля 1998 года
• Рост: 187 см
• Позиция: нападающий
• Гражданство: Албания
Ранее полузащитник из Гвинеи Абдулай Сиссе также подписал контракт с костанайским клубом.