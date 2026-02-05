"Тобол" получил усиление перед новым сезоном

Футбольный клуб "Тобол" подписал контракт с албанским нападающим Рубином Хебаем, передают Vesti.kz.

Футбольный путь Хебая начался в системе клуба "Влазния", где он выступал за команду U-15. Позже форвард защищал цвета словенского "Домжале", албанского "Партизани", македонской "Шкендии", саудовского "Аль-Ороба" и других клубов. Последней командой игрока перед переходом в "Тобол" стала узбекистанская "Согдиана" из Джизака.

Профиль игрока:

• Дата рождения: 30 июля 1998 года

• Рост: 187 см

• Позиция: нападающий

• Гражданство: Албания

Ранее полузащитник из Гвинеи Абдулай Сиссе также подписал контракт с костанайским клубом.