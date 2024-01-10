"Тобол" подписал футболиста европейской сборной за 900 тысяч евро

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:16
©ФК "Левски"

Костанайский "Тобол" объявил о подписании болгарского полузащитника Радослава Цонева, передают Vesti.kz.

По данным портала Transfermarkt, контракт с 28-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Цонев является воспитанником болгарского клуба "Пирин". Свой первый профессиональный контракт с"Левски" он подписал в апреле 2013 года.

После ухода из "Левски" перешел в итальянский "Лечче", за который сыграл более 50 матчей. Затем его арендовали клубы "Витебрезе" и "Монополи", а вернулся он в родной клуб в 2020 году.

Последним клубом игрока был "Арда" из Кырджали, куда он перешёл в 2022 году.

За сборную Болгарии по футболу Цонев дебютировал 12 октября 2021 года в матче квалификации чемпионата мира против Северной Ирландии. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы

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