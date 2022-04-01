"Тобол" подписал Дзюбу. Стала известна зарплата

В ночь на 1 апреля Vesti.kz сообщили, что форвард "Зенита" Артем Дзюба перейдет в "Тобол".

По информации источника, 33-летний форвард заключил соглашение с "Тоболом" до истечения контракта с российским клубом. Дзюба достался костанайцам бесплатно. Его контракт с "Зенитом" истекал этим летом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.

Отмечается, что "Тобол" решился на такой трансфер в преддверии старта в Лиге чемпионов (квалификация).

Vesti.kz сообщают, что эта новость была связана с днем смеха, который отмечается 1 апреля. Со своей стороны редакция приносит извинения всем читателям, которые были введены в заблуждение.