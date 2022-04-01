"Тобол" подписал Артема Дзюбу под Лигу чемпионов. Подробности

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба продолжит карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, 33-летний форвард подписал контракт с "Тоболом". Костанайский клуб решился на такой трансфер в преддверии старта в Лиге чемпионов (квалификация).

Дзюба достался "Тоболу" бесплатно. Его контракт с "Зенитом" истекал этим летом.

Напомним, Дзюба защищает цвета "Зенита" с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за "сине-бело-голубых" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.

33-летний форвард трижды выиграл с "Зенитом" чемпионат России (2019, 2020, 2021). Он является обладателем Кубка России (2015/16, 2019/20), Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). В составе сборной России он провел 55 матчей и забил 30 мячей.