"Тобол" оформил трансфер новичка из РПЛ: известна сумма

Российский футбольный клуб "Пари НН" объявил о переходе полузащитника Эссьена Эдедема в костанайский "Тобол", сообщают Vesti.kz.

Клубы оформили полноценный трансфер 25‑летнего футболиста. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 70 тысяч евро. При этом рыночная стоимость Эссьена оценивается в 250 тысяч евро.

В текущем сезоне нигериец провел 11 матчей за "Пари НН" и не отметился результативными действиями. За российскую команду Эссьен выступал с лета 2023 года.

После 18 туров чемпионата России "Пари НН" идет на девятом месте в таблице, набрав 24 очка.

Прежде Эдедем выступал за такие команды, как ливийские "Аль-Ахдар" и "Аль-Наср", а также армянский "Ван".