"Тобол" может получить более двух миллиардов на сезон-2023

Костанайский "Тобол" рассчитывает на увеличение текущего бюджета на новый футбольный сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На подготовку основной команды к КПЛ-2023 и выступление в чемпионате, а также молодежной команды ко второй лиге из областного бюджета выделят около 1,2 миллиарда тенге.

Еще около 400 миллионов выделят на функционирование футбольного центра, где будут заниматься воспитанники клуба.

Также планируются небольшие вливания из средств частных инвесторов.

Дополнительно "Тобол" получит не менее 600 миллионов тенге для участия в Лиге конференций летом текущего года.

Таким образом, костанайский клуб может рассчитывать на бюджет свыше двух миллиардов тенге на 2023 год.

В прошедшем сезоне КПЛ "Тобол" занял третье место. Команду в зимнее межсезонье возглавил балканский тренер Милич Чурчич.