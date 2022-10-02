"Тобол" и "Кайрат" одержали победы в матчах КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:57 Комментарии 5
©ФК "Тобол"

В Костанае и Петропавловске завершились матчи 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Тобол" на своем поле принимал "Шахтер" и одержал победу со счетом 3:1. На 17-й минуте Серикжан Мужиков вывел хозяев вперед. Но Стефан Букорац сравнял еще до перерыва. С 54-й минуты "горняки" доигрывали в меньшинстве после удаления Айдоса Таттыбаева. Хозяева воспользовались численным преимуществом, чтобы довести счет до победного. На 74-й минуте 11-метровый точно реализовал Душан Йованчич, выведя команду вперед. А на 82-й точку во встрече поставил Серж Дебле. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

Со счетом 1:2 завершилась параллельная встреча между "Кызыл-Жаром" и "Кайратом". Жоао Пауло вывел алматинцев вперед на 19-й минуте, но в добавленное к первому тайму время хозяев увел от поражения Элгуджа Лобжанидзе. До конца основного времени на табло горело 1:1, но на четвертой добавленной минуте гости вырвали-таки победу благодаря голу Вячеслава Швырева. Подробную статистику можно посмотреть тут

Отметим, что сегодня, 2 октября, состоятся еще два матча 21-го тура. В Уральске лидер КПЛ "Актобе" встретится с "Акжайыком", а в Туркестане "Туран" примет "Астану".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
3 Астана 20 11 4 5 43-19 37
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
12 Туран 19 5 7 7 17-23 22
13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тобол ФК Казахстан Шахтер ФК КПЛ
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:56
КПЛ
"Актобе" оступился в чемпионкой гонке - неожиданно проиграл аутсайдеру
Сегодня , 17:19
КПЛ
"Кайрат" потерял Еркебулана Сейдахмета
Сегодня , 16:57
КПЛ
"Тобол" и "Кайрат" одержали победы в матчах КПЛ
Сегодня , 10:38
КПЛ
В "Ордабасы" высказались о победе в матче КПЛ над "Атырау"
Сегодня , 09:38
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Тобола", "Актобе" и "Астаны" в КПЛ
Вчера , 21:55
КПЛ
Неожиданным результатом завершился матч в КПЛ
Вчера , 20:00
КПЛ
"Ордабасы" выиграл второй матч подряд и вошел в топ-4 КПЛ
Вчера , 18:57
КПЛ
Курьезный гол выявил победителя в матче середняков КПЛ
Вчера , 08:30
КПЛ
Прямая трансляция игры "Ордабасы" - "Атырау" и еще двух матчей КПЛ-2022
30 сентября, 18:33
КПЛ
Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона
© 2008 - 2022 ТОО «EML»