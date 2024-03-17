"Тобол" хотел подписать нападающего сборной Исландии

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:37
©fotbolti.net

"Тобол" вел переговоры о переходе 24-летнего исландского нападающего Кристофера Кристинссона, передают Vesti.kz

Костанайский клуб хотел усилить линию атаки с помощью бывшего нападающего молодежной сборной Исландии, ныне выступающего за клуб "Брейдаблик". 

По информации Fótbolti.net предложение было интересным для игрока, но в результате договоренность между клубами достигнута не была. 

Кристинссон провел семь матчей на уровне молодежной сборной Исландии. Ранее он пробовал себя в нескольких клубах из Нидерландов - "Виллем II", "Венло" и молодежной команде ПСВ , а также во французском "Гренобле". 

На данный момент в составе "Тобола" есть всего один центральный нападающий - это итальянец Годберг Купер. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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