"Тобол" в большинстве одержал победу в матче с удалением вратаря и сократил отставание от "Астаны"

"Тобол" одержал победу над "Кызыл-Жаром" в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Костанае и завершилась выигрышем хозяев со счетом 2:0.

Автором первого гола во встрече на 64-й минуте стал Неманья Николич. А до второго взятия ворот не пришлось ждать долго.

На 74-й минуте Жереми Манзорро не смог забить пенальти. После этого возникла небольшая стычка между главным судьей и возмущенными игроками петропавловского клуба. Очевидно, он посчитал, что кипер гостей слишком рано выскочил из ворот, а игроков это не устроило.

Как итог - удаление вратаря Мирослава Лобанцева. Место в воротах "Кызыл-Жара" занял Алмат Бекбаев, а "Тобол" получил еще один шанс реализовать 11-метровый, который на этот раз точно пробил Серикжан Мужиков, сделавший 2:0.

Подробнее статистику матча можно посмотреть здесь.

Одержав победу, "Тобол", идущий на втором месте КПЛ, сократил отставание от лидирующей "Астаны" до семи очков. На третьем месте располагается "Акжайык", у которого на четыре балла меньше, чем у костанайцев. Посмотреть положение команд в турнирной таблице можно по этой ссылке.

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