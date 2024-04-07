"Тихий бунт". В матче чемпиона КПЛ не исключили сенсацию

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:44
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Сегодня, 7 апреля, пройдут оставшиеся матчи в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

В одном из них встретятся "Туран" - "Ордабасы". Шымкентцы - действующие чемпионы страны. Телеграм-канал Серый CARDINAL не исключил сенсацию:

"Сегодня еще три матча четвертого тура. "Шахтер" вряд ли, что сможет противопоставить "Астане" и, скорее всего, получит четвертую баранку.

Интересно будет посмотреть на "Актобе" Парфенова в матче с более сильным и мастеровитым соперником чем "Кайсар" и "Женис".

Наконец, в третьем матче, некоторые люди предрекли нам неожиданный результат. Мол, "Туран" выйдет биться не не жизнь, а на смерть. Ни на что не намекаем, но сенсация не исключена. Хотя, судя по тому, что идет подковерная борьба, Седнев просто обязан отмобилизовать команду. Если, конечно, против него уже не начался тихий бунт...".

Прямая трансляция матчей "Актобе", "Астаны" и "Ордабасы" в КПЛ

Ранее в других матчах данного тура "Кызылжар" разгромил "Женис" (4:0), "Елимай" обыграл "Кайсар" (1:0), а "Кайрат" поделил очки с "Жетысу" (0:0).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
4 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
5 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
6 Астана 3 2 0 1 4-1 6
7 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
8 Туран 3 1 1 1 2-2 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Женис 4 1 0 3 1-9 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Туран ФК Ордабасы ФК Шахтер ФК Астана ФК Актобе ФК Атырау ФК Футбол

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