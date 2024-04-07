Прямая трансляция матчей "Актобе", "Астаны" и "Ордабасы" в КПЛ

Сегодня, 7 апреля, пройдут оставшиеся матчи в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Сыграют "Актобе" - "Атырау" (14:00), "Шахтер" - "Астана" (16:30) и "Туран" - "Ордабасы" (19:00). Игры в прямом эфире покажет сайт QFL, трансляция будет доступна здесь.
Ранее в других матчах данного тура "Кызылжар" разгромил "Женис" (4:0), "Елимай" обыграл "Кайсар" (1:0), а "Кайрат" поделил очки с "Жетысу" (0:0).
При этом "Кайсар" остался недоволен качеством судейства и выступил с заявлением по этому поводу, подробности - здесь.
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