Клуб КПЛ пожаловался на судейство после сомнительного поражения

Футбольный "Кайсар" из Кызылорды выступил с заявлением по поводу судейства в матче против "Елимая" в рамках четвертого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Кызылординцы, уступившие на выезде "Елимаю" (0:1), остались недовольны работой Саята Карабаева и опубликовали видео спорных моментов.

"Складывается мнение, что главный судья встречи между "Елимаем" и "Кайсаром" Саят Карабаев в нескольких конкретных моментах матча явно недосудил.

В частности, недоглядел в моменте попадания мяча в штрафной хозяев в руку защитника "Елимая". Хоть и судейская бригада убедила Карабаева пересмотреть момент через VAR, но на окончательное решение оно не повлияло.

Загадкой остается и желтая карточка, показанная Токтару Жангылышбаю во второй половине игры. Без судейского вмешательства остался момент нарушения против Елжаса Алтынбекова. Судья Карабаев своими необоснованными действиями посодействовал на исход матча. В результате чего складывается мнение, что если судья хочет "ошибиться", VAR ему не помеха. Дальше судить вам!

После таких моментов надеемся, что в отношении арбитра будет принято соответствующее решение!", - говорится в заявлении клуба.