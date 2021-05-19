"Тараз" проиграл аутсайдеру в матче с автоголом и не смог приблизиться к "Кайрату"

Команда дома уступила "Жетысу".

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 19:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Тараз - Жетысу 2:3

Голы: Эуженио, 2 (1:0) ; Дмитриев, 32 (1:1) ; Энаке, 47 (1:2) ; Байтана, 70 (2:2) ; Жаксылыков, 72 (2:3)

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Турнирная таблица

В Таразе состоялся матч 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, в котором одноименный клуб потерпел поражение от "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:3. Причем хозяева забили первыми и очень быстро. Уже на второй минуте встречи отличился Педро Эуженио. Однако на 32-й минуте Артем Дмитриев сравнял. А на 47-й Берик Шаихов забил автогол, выведя "Жетысу" вперед.

Ситуацию исправил Бауржан Байтана - он сравнял на 70-й минуте. Но уже на 73-й гости вновь повели благодаря голу вышедшего на замену Айбара Жаксылыкова, который в итоге и стал победным.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Потерпев поражение, "Тараз" остался на шестом месте турнирной таблицы, тогда как набранные очки приблизили бы его к идущему четвертым "Кайрату". "Жетысу" же остался на последней строчке. 

Напомним, что лидирует в КПЛ-2021  "Астана", которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу. Ознакомиться с положением команд можно по этой ссылке.

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Метки:
Тараз ФК Жетысу ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 19:54
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