"Тараз" отобрал очки у "Ордабасы" и приблизился к лидерам КПЛ

"Ордабасы" и "Тараз" сыграли вничью в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте гостей вывел вперед Елдос Ахметов. А на 82-й сравнял Еркебулан Тунгышбаев.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

В итоге "Тараз", учитывая результаты параллельных матчей, поднялся на пятое место КПЛ, приблизившись к лидерам.

Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Тараз", "Шахтер" - "Тобол" и еще двух игр 13-го тура КПЛ

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