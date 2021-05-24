"Тараз" отобрал очки у "Ордабасы" и приблизился к лидерам КПЛ

Команда поднялась на четвертое место.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:53
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 13
Ордабасы - Тараз 1:1

Голы: Ахметов, 77 (0:1) ; Тунгышбаев, 83 (1:1)

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Турнирная таблица

"Ордабасы" и "Тараз" сыграли вничью в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте гостей вывел вперед Елдос Ахметов. А на 82-й сравнял Еркебулан Тунгышбаев.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

В итоге "Тараз", учитывая результаты параллельных матчей, поднялся на пятое место КПЛ, приблизившись к лидерам.

Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Тараз", "Шахтер" - "Тобол" и еще двух игр 13-го тура КПЛ

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Метки:
Ордабасы ФК Тараз ФК КПЛ-2021


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Сегодня 19:53
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