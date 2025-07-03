Талант сборной Казахстана вернулся из Европы и нашел новый клуб

Семейский "Елимай" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком, передают Vesti.kz.

Его последним клубом был словацкий "Кошице". В состав клуба из Словакии Кенжебек перешел в конце января 2025 года из кипрского "Акритас Хлоракаса".

В нынешнем сезоне чемпионата Словакии 22-тений футболист провел 10 матчей, где забил один гол и сделал один ассист.

Галымжан является воспитанником таразской школы футбола. Также в его карьере были алматинский "Кайрат", столичный "Женис" и "Махтаарал".

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