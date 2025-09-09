Такого в Казахстане давно не было: чемпион КПЛ может решиться в серии пенальти

В казахстанской премьер-лиги (КПЛ) уже стадия финишной прямой. В чемпионской гонке сейчас, по сути, три выделяющиеся команды - "Астана" (46), "Кайрат" (46) и имеющий матч в запасе "Тобол" (44). Корреспондент Vesti.kz - о нетипичном завершении сезона в чемпионате, которое может случиться в этом году.

Как видим, плотность на вершине турнирной таблицы очень высока, и впереди самое интересное. У "Астаны" вся нацеленность на премьер-лигу, но у них же наиболее сложный календарь: "Елимай" (дома), "Тобол" (в гостях), "Окжетпес" (в гостях), "Актобе" (дома) и "Кайрат" (в гостях).

"Кайрату" хочется подтвердить звание чемпиона, но с участием на общем этапе Лиги чемпионов силы будут ограничены. "Тобол" же тоже нацелен на чемпионство, но у команды на носу ещё и финал Кубка Казахстана.





В КПЛ может пройти дополнительный матч и даже мини-турнир

Разумеется, чемпионом становится та команда, которая наберёт наибольшее количество очков после 26 туров. Но с текущей плотностью есть шансы, что в конце пути у лидеров будет равенство баллов. Да, вероятность не столь высока, но этого никто не отменяет. А что же делают в таком случае?

Обратимся к регламенту проведения КПЛ-2025.

"5.4. В случае равенства очков у 2-х команд, набравших их наибольшее количество в итоговой турнирной таблице ЧРК, чемпион определяется в "дополнительном" матче между этими командами. Если основное время "дополнительного" матча закончится вничью, то назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если в дополнительное время не выявится победитель, то он определяется в серии ударов с 11-метровой отметки, в соответствии с Правилами игры. 5.5. В случае равенства очков более, чем у 2-х команд, набравших наибольшее количество в итоговой турнирной таблице ЧРК, чемпион определяется в соответствии с п. 5.3. Регламента (А - по разнице голов, Б - по количеству побед, В - по количеству забитых голов, Г - по результатам очных игр, Д - по наименьшему количеству удалений игроков и тренеров за весь сезон, Е - по наименьшему количеству предупреждений игроков и тренеров за весь сезон - Прим. ред), за исключением проведения жребия. При абсолютном равенстве всех этих показателей чемпион определяется в "дополнительном" турнире данных команд. Условия и место проведения "дополнительного" матча (турнира) определяют КФФ", - сказано в официальном документе.

Выходит, что теоретически 26 октября чемпион премьер-лиги может не выявиться. Тогда командам придётся сыграть дополнительный матч, а если в таблице будет троевластие, то целый мини-турнир.



Отметим, что подобные "золотые" матчи в КПЛ проводились трижды. В 1997 году в Алматы "Иртыш" обыграл "Тараз" (1:0), в 2000 году в Алматы "Женис" оказался сильнее "Кызыл-Жара" (2:0), а в 2008 году в Алматы "Актобе" в серии пенальти был удачливее "Тобола" (1:1, 4:2 - по пенальти).

Добавим, что с 2019 года в премьер-лиги никому не удавалось подтвердить звание чемпиона. Последними серийно выигрывали КПЛ футболисты "Астаны" (с 2014 по 2019 годы). Затем каждый год был новый победитель. В целом же, "Астана" является семикратным чемпионом страны, "Кайрат" - четырёхкратным, "Тобол" - двукратным.

Матчи 23-го тура премьер-лиги состоятся в ближайшие выходные - 13-14 сентября.