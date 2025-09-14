КПЛ
Сегодня 19:01

Супергол Сатпаева помог "Кайрату" обыграть "Актобе" и обойти "Астану" в КПЛ

Матч "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ-2025. ©ФК "Актобе"

В рамках 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский "Кайрат" минимально обыграл "Актобе" со счётом 1:0, передают Vesti.kz.

На 11-й минуте поединка голкипер "жёлто-чёрных" Темирлан Анарбеков столкнулся с игроком соперника при выходе на мяч и не смог продолжить игру. Вратаря хозяев вынесли на носилках и увезли с поля на электрокаре. Его место в воротах занял Шерхан Калмурза.

Единственный и победный гол был забит на 52-й минуте. 17-летний нападающий алматинцев Дастан Сатпаев после точного прострела Еркина Тапалова мощным ударом в одно касание поразил ворота гостей.

Эта победа позволила "Кайрату" выйти на первое место в турнирной таблице КПЛ с 49 очками, опередив "Астану", у которой 46 баллов. Однако у столичного клуба остаётся игра в запасе — сегодня, 14 сентября, они сыграют против семейского "Елимая". Прямую трансляцию этого матча можно посмотреть по ссылке.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 21 14 4 3 52-20 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →