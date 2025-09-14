В рамках 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский "Кайрат" минимально обыграл "Актобе" со счётом 1:0, передают Vesti.kz.

На 11-й минуте поединка голкипер "жёлто-чёрных" Темирлан Анарбеков столкнулся с игроком соперника при выходе на мяч и не смог продолжить игру. Вратаря хозяев вынесли на носилках и увезли с поля на электрокаре. Его место в воротах занял Шерхан Калмурза.

Единственный и победный гол был забит на 52-й минуте. 17-летний нападающий алматинцев Дастан Сатпаев после точного прострела Еркина Тапалова мощным ударом в одно касание поразил ворота гостей.

Эта победа позволила "Кайрату" выйти на первое место в турнирной таблице КПЛ с 49 очками, опередив "Астану", у которой 46 баллов. Однако у столичного клуба остаётся игра в запасе — сегодня, 14 сентября, они сыграют против семейского "Елимая". Прямую трансляцию этого матча можно посмотреть по ссылке.