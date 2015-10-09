Прямые трансляции матчей "Кайрат" - "Актобе" и "Астана" - "Елимай" в КПЛ

Сегодня, 14 сентября, пройдут два матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги "Кайрат" - "Актобе" и "Астана" - "Елимай", передают Vesti.kz.

Встреча "Кайрат" - "Актобе" начнется в 17:00. В прямом эфире её покажет телеканал Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте вещателя.

Игра "Астана" - "Елимай" стартует в 19:00. Она будет доступна для просмотра на YouTube-канале KFF LEAGUE.

Матч "Жетысу" - "Кайсар" состоится 16 сентября.

Напомним результаты прошедших матчей 23-го тура: "Атырау" - "Тобол" (1:0), "Кызылжар" - "Окжетпес" (3:1), "Ордабасы" - "Женис" (2:1) и "Туран" - "Улытау" (1:1).