КПЛ
Сегодня 13:23
 

Столичный клуб принял решение по Исламбеку Куату

  Комментарии

©ФК "Женис"

Столичный "Женис" объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом, сообщают Vesti.kz.



Соглашение с 33-летним футболистом продлено до конца 2026 года.

В составе "Жениса" Куат выступает с 2025 года. На его счету 24 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и оформил два ассиста.

В карьере футболиста также были такие клубы как: "Астана", "Окжетпес", "Актобе", "Кайрат", "Оренбург" и "Химки" (Россия).

В составе сборной Казахстана он выступает с 2015 года, сыграв 69 матчей и забив шесть голов.

Ранее сообщалось, что Куат заинтересовал петропавловский "Кызылжар".


