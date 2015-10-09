Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
"Барселона" подпишет контракт с 15-летним талантом

Стала известна позиция каталонской "Барселоны" по молодому полузащитнику Эбриме Тункаре, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Тункара подпишет новый контракт с "Барселоной" уже на следующей неделе. Соглашение достигнуто. На этой же неделе молодой игрок дебютировал за "Барселону Б" в возрасте 15 лет.

Эбрима Тункара родился в мусульманской семье в Гамбии. Его отец переехал в испанский город Матаро в 2007 году, а в 2017-м смог перевезти туда семью.

Сразу после прибытия Тункара поступил в юношескую академию AEiLL Cerdanyola Matarо, где его заметили скауты "Барселоны". В 2018 году он присоединился к юношеской академии каталонского клуба, а в 2021-м перешёл в Ла Масию для дальнейшего развития.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

