"Барселона" подпишет контракт с 15-летним талантом

Стала известна позиция каталонской "Барселоны" по молодому полузащитнику Эбриме Тункаре, передают Vesti.kz.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Тункара подпишет новый контракт с "Барселоной" уже на следующей неделе. Соглашение достигнуто. На этой же неделе молодой игрок дебютировал за "Барселону Б" в возрасте 15 лет.
Эбрима Тункара родился в мусульманской семье в Гамбии. Его отец переехал в испанский город Матаро в 2007 году, а в 2017-м смог перевезти туда семью.
🚨🔵🔴 Understand Barcelona’s talent Ebrima Tunkara will sign new contract at the club next week. Agreement done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2026
Seen as huge talent for the future, Tunkara made his debut for Barça B at 15 years old this week. pic.twitter.com/93LOH6cfWr
Сразу после прибытия Тункара поступил в юношескую академию AEiLL Cerdanyola Matarо, где его заметили скауты "Барселоны". В 2018 году он присоединился к юношеской академии каталонского клуба, а в 2021-м перешёл в Ла Масию для дальнейшего развития.
