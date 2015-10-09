Столичный клуб принял решение по известному в Казахстане бразильцу

Столичный "Женис" продлил контракт с полузащитником из Бразилии Жианом Мартинсом, сообщают Vesti.kz.
Как информирует пресс-служба "Жениса" новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.
В минувшем сезоне он сыграл 17 матчей в КПЛ, в которых забил один гол. В Кубке страны на его счету две игры и один ассист.
32-летний игрок выступает в Казахстане с 2019 года.
Ранее он выступал за "Тараз", "Окжетпес", "Атырау" и "Кызылжар". В КПЛ он провел 116 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть ассистов.
