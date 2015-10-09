Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 15:02
 

Столичный клуб КПЛ объявил решение по четверым футболистам

Столичный клуб КПЛ объявил решение по четверым футболистам ©ФК "Женис"

Футбольный клуб "Женис" официально сообщил о расставании сразу с четырьмя игроками. Об этом проинформировала пресс-служба столичной команды, передают Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Женис" сообщает о том, что Матия Ром, Динмухаммед Жомарт, Всеволод Садовский и Динмухаммед Караман покинули команду.

Матия Ром перешёл в узбекистанский клуб "Хорезм". Матия выступал в нашем коллективе с сезона 2024 года, проведя 60 матчей. Он забил один гол и сделал 8 результативных передач.

Динмухаммед Жомарт перешёл в футбольный клуб "Каспий". В прошлом сезоне Димаш принял участие в 3 матчах.

Всеволод Садовский и Динмухаммед Қараман в настоящее время находятся на просмотрах в других командах. Сева провёл за команду 8 игр и забил 4 гола. Димаш в форме "Женис" участвовал в 24 матчах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами. Также он дебютировал в составе сборной Казахстана, выступая за нашу команду", — сообщается в слцсетях клуба из Астаны.

Отметим, что по итогам прошедшего сезона Казахстанской премьер-лиги "Женис" набрал 36 очков и финишировал на шестом месте в турнирной таблице.
 


