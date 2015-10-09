Старт КПЛ-2026: "Кайрат" едет к новичку, "Астана" начинает дома

Стало известно расписание первых трех туров КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Процедура составления календаря прошла в дистанционном формате при участии руководителей КФФ и представителей клубов элитного дивизиона. Составление календаря состоялось при помощи искусственного интеллекта.
Так, чемпион Казахстана алматинский "Кайрат" начнет защиту титула гостевым матчем против новичка КПЛ "Алтая". Вице-чемпион страны "Астана" в первом туре сыграет дома с "Жетысу". Наделавшие много шума на трансфрном рынке в межсезонье кызылординский "Кайсар" и "Актобе" в первом туре проведут домашние матчи против "Тобола" и "Жениса" соответсвенно.
Календарь первых трех туров Премьер-лиги 2026:
Первый тур
"Актобе" - "Тобыл"
"Алтай" - "Кайрат"
"Астана" - "Жетысу"
"Атырау" - "Улытау"
"Кайсар" - "Женис"
"Кызылжар" - "Каспий"
"Окжетпес" - "Елимай"
"Ордабасы" - "Ertis"
Второй тур
"Каспий" - "Окжетпес"
"Елимай" - "Алтай"
"Ertis" - "Атырау"
"Кайрат" - "Актобе"
"Кайсар" - "Астана"
"Тобыл" - "Жетысу"
"Улытау" - "Кызылжар"
"Женис" - "Ордабасы"
Третий тур
"Актобе" - "Елимай"
"Алтай" - "Каспий"
"Астана" - "Тобыл"
"Атырау" - "Женис"
"Кызылжар" - "Ertis"
"Окжетпес" - "Улытау"
"Ордабасы" - "Кайсар"
"Жетысу" - "Кайрат"
Сообщается, что полный календарь КПЛ-2026 станет доступен после официального утверждения Исполнительным комитетом КФФ.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама