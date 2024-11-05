КПЛ
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Стало известно, сколько команд сыграют в КПЛ-2025

©ФК "Кайрат"

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщил число участников следующего сезона премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает Vesti.kz.

Нынешний розыгрыш, в котором принимают участие 13 клубов, закончится 11 ноября.

"В КПЛ-2025 примут участие 14 команд. По последней информации, высший дивизион покинет "Шахтер", а вместо него добавятся две лучшие команды Первой лиги - "Окжетпес" и "Улытау", - пишет источник.

Напомним, что "Шахтер" досрочно занял последнее место и впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата Казахстана. Призрачные шансы на сохранение места в премьер-лиге есть у "Турана".

На победу в турнире претендуют две команды - алматинский "Кайрат" и "Астана".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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