Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:30
©Marca.com

В зимнее трансферное окно "Тобол" был одним из самых активных клубов на рынке и мог подписать экс-нападающего мадридского "Реала" Хесе Родригеса. В беседе с корреспондентом Vesti.kz экс-тренер костанайского клуба Милич Чурчич рассказал, почему отказался от испанца. 

По словам тренера, он сомневался в мотивации игрока на фоне общего спада в его карьере: 

"Есть две ситуации, когда Хесе стопроцентно готов и когда у него условно десять килограммов лишнего веса. Это разные вещи. Я смотрел много игроков, но мой выбор был в пользу других. Конечно, он качественный игрок, мы знаем, где он выступал, но мы видим, что в карьере спад и уверены ли вы, что у него была бы сильная мотивация играть в Казахстане? Я выбрал игроков, которые хотели играть и биться за команду". 

Отметим, что Хесе на данный момент является свободным агентом. 31-летний испанец в январе покинул бразильский клуб "Куритиба". Хесе является воспитанником "Реала", в составе мадридского клуба он провел 94 матча и выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и дважды Лигу чемпионов. 

Минувшей зимой различные СМИ сообщали, что Хесе рассматривает предложения с окладом в 1,2 млн евро в год. Нынешняя трансферная стоимость испанца по данным Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Реал Мадрид Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол Футбольные трансферы Испания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:52
КПЛ
В КФФ жестко наказали судью за ошибку в матче с "Астаной"
Сегодня , 16:30
КПЛ
Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"
Сегодня , 16:07
КПЛ
Игрок европейской сборной сделал заявление перед трансфером в "Кайрат"
Сегодня , 15:48
КПЛ
Дочь Кержакова раскрыла травму детства: маму увезли в реанимацию
Сегодня , 14:11
КПЛ
В "Ордабасы" раскрыли трансферные планы перед Лигой чемпионов
Сегодня , 13:08
КПЛ
Игрок сборной Казахстана сделал признание о завершении карьеры
Сегодня , 10:53
КПЛ
"Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу
Сегодня , 08:00
КПЛ
Бабаян обвинил "людей в черном" в поражении "Астаны"
Сегодня , 07:45
КПЛ
Названы причины неудач "Астаны" в чемпионате Казахстана
Вчера , 23:23
КПЛ
Триллер произошел в матче КПЛ с участием "Актобе"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»