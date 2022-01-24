Срок действия контракта казахстанского форварда Айбара Жаксылыкова с "Тоболом" будет рассчитан на один год, сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Футболист подпишет контракт с чемпионом КПЛ, как только директор клуба Николай Панин прилетит в Анталию. Соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон.

Ранее представители 24-летнего Жаксылыкова вели переговоры с клубами российской премьер-лиги, в числе которых "Химки" и тульский "Арсенал", однако кандидатура казахстанца всерьез их не заинтересовала.

Еще одним кандидатом на нападающего является "Астана", которая больше года проявляет к нему интерес.

Всю свою карьеру форвард провел в родном "Жетысу", в качестве игрока которого он дебютировал в сборной Казахстана. Всего за национальную команду Жаксылыков сыграл пять матчей.