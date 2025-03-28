Стали известны главные претенденты на капитана сборной Казахстана

Стало известно, где может продолжить карьеру капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген, передают Vesti.kz.

Ранее появлялись слухи о его возможном переходе в "Тобол", однако, по информации телеграм-канала Серый CARDINAL, на игрока также претендуют "Туран" и "Кайсар".

"Эти клубы мы также не сбрасываем со счетов. Но, как бы то ни было, понятно, что Асхат Тагыберген с очень большой долей вероятности покинет "Ордабасы", - говорится в сообщении источника.

34-летний Тагыберген за свою карьеру также поиграл за "Актобе" и "Астану". В национальную команду вызывается с 2014 года.

Ранее аким Шымкента раскритиковал Тагыбергена и озвучил его огромную зарплату в "Ордабасы", а супруга футболиста не осталась в стороне.

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