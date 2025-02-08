Стала известна зарплата экс-игрока "Челси", возглавившего "Шахтер"

Исполнительный директор карагандинского "Шахтера" Талгат Дюсеков рассказал, как ему удалось пригласить в клуб Иржи Ярошика и договорится с ним о финансовых условиях передают Vesti.kz.

Последним место работы чешского специалиста до прихода в "Шахтер" был российский "Оренбург".

"Знаете, никогда нельзя исключать личностный фактор, личные отношения. К счастью, так получилось, что мы с Иржи общаемся и дружим уже давно. Нужно называть все своими именами. Откровенно говоря, мы знали друг друга давно. Поэтому, когда я оказался в футболе, первый, кто пришел мне в голову, — не как тренер даже, а как помощник и аналитик — Иржи. Я обратился к нему, я обратился к нескольким специалистам из Турции — в частности, из "Галатасарая", "Ризеспора", "Коньяспора"... И эти ребята приехали, поддержали меня, помогли проанализировать всю ситуацию, после чего, когда я убедился, что они профессионалы своего дела, мною было сделано предложение — некий хантинг, по рекрутингу специалистов к нам сюда, в Караганду.

После, естественно, была организована встреча с руководством области — мы презентовались — и всех все устроило. Давайте еще поговорим о финансовой составляющей, потому что у нас любят все додумывать, я читаю комментарии: "За большие деньги можно сделать хоть что!". Согласен, за большие деньги можно сделать хоть что, но у нас нет больших денег. Если говорить об Иржи, я открыто скажу. Я задал ему вопрос: "Сколько ты зарабатываешь сейчас?" — он мне назвал определенную цифру. Я ему сказал: "Иржи, в два раза меньше не могу, в три раза меньше — могу предложить!" (смеется) И он согласился — исключительно поддержать начинания, поддержать проект. Я ему очень сильно благодарен", -в интервью Youtube-каналу SARYARQA.



Ярошик в прошлом чемпион Англии в составе "Челси", чемпион России в составе ЦСКА, чемпион Шотландии в составе "Селтика", чемпион Чехии в составе "Спарты". Тренировал ФК "Спарта", ФК "Ружомберок", ФК "Теплице" и другие клубы.

Напомним, по итогам КПЛ-2024 "Шахтер" занял последнее, 13 место, досрочно вылетев в первую лигу чемпионата Казахстана, что, произошло впервые в истории карагандинского клуба.