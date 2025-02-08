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КПЛ
Вчера 07:50
 

Стала известна зарплата экс-игрока "Челси", возглавившего "Шахтер"

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Стала известна зарплата экс-игрока "Челси", возглавившего "Шахтер" ©ФК "Шахтер"

Исполнительный директор карагандинского "Шахтера" Талгат Дюсеков  рассказал, как ему удалось пригласить в клуб Иржи Ярошика и договорится с ним о финансовых условиях передают Vesti.kz.

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Исполнительный директор карагандинского "Шахтера" Талгат Дюсеков  рассказал, как ему удалось пригласить в клуб Иржи Ярошика и договорится с ним о финансовых условиях передают Vesti.kz.

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Последним место работы чешского специалиста до прихода в "Шахтер" был российский "Оренбург". 

"Знаете, никогда нельзя исключать личностный фактор, личные отношения. К счастью, так получилось, что мы с Иржи общаемся и дружим уже давно. Нужно называть все своими именами. Откровенно говоря, мы знали друг друга давно. Поэтому, когда я оказался в футболе, первый, кто пришел мне в голову, — не как тренер даже, а как помощник и аналитик — Иржи. Я обратился к нему, я обратился к нескольким специалистам из Турции — в частности, из "Галатасарая", "Ризеспора", "Коньяспора"... И эти ребята приехали, поддержали меня, помогли проанализировать всю ситуацию, после чего, когда я убедился, что они профессионалы своего дела, мною было сделано предложение — некий хантинг, по рекрутингу специалистов к нам сюда, в Караганду.

После, естественно, была организована встреча с руководством области — мы презентовались — и всех все устроило. Давайте еще поговорим о финансовой составляющей, потому что у нас любят все додумывать, я читаю комментарии: "За большие деньги можно сделать хоть что!". Согласен, за большие деньги можно сделать хоть что, но у нас нет больших денег. Если говорить об Иржи, я открыто скажу. Я задал ему вопрос: "Сколько ты зарабатываешь сейчас?" — он мне назвал определенную цифру. Я ему сказал: "Иржи, в два раза меньше не могу, в три раза меньше — могу предложить!" (смеется) И он согласился — исключительно поддержать начинания, поддержать проект. Я ему очень сильно благодарен", -в интервью Youtube-каналу SARYARQA. 


Ярошик в прошлом чемпион Англии в составе "Челси", чемпион России в составе ЦСКА, чемпион Шотландии в составе "Селтика", чемпион Чехии в составе "Спарты". Тренировал ФК "Спарта", ФК "Ружомберок", ФК "Теплице" и другие клубы. 

Напомним, по итогам КПЛ-2024 "Шахтер" занял последнее, 13 место, досрочно вылетев в первую лигу чемпионата Казахстана, что, произошло впервые в истории карагандинского клуба.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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