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5 января 18:52

Стала известна приоритетная цель "Астаны" в трансферное окно

©ФК "Астана"

"Астана" в зимнее трансферное окно хочет подписать несколько легионеров с казахстанцами и акцентирует свое внимание на средней линии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прежде всего, столичный клуб беспокоит позиция опорного полузащитника. "Астана" ищет многофункционального хавбека среди иностранцев.

В прошлом сезоне в "Астане" вынужденно роль опорника выполнял Алекса Аманович, плюс рядом с ним играл Макс Эбонг. Оба футболиста комплексно не отвечают тем требованиям, которые хотел бы видеть клуб.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, этой зимой "Астана" хочет найти для себя "нового Каньяса или Максимовича", игрока способного действовать под давлением, лидера по духу и активно продвигающего мяч вперед.

Добавим, что после окончания сезона-2024 "Астану" уже покинули несколько казахстанских футболистов, включая Тимура Досмагамбетова и Исламбека Куата. Кроме того, пока не продлены контракты с Маратом Быстровым и Эльханом Астановым.

При этом столичный клуб заинтересован в нескольких игроках сборной Казахстана, в частности, клуб рассматривает подписание Ислама Чеснокова и Алибека Касыма.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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