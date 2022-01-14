Стал известен очередной новичок "Астаны"

©ФК "Рух"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:04

Центральный защитник Артем Рахманов подписал контракт с "Астаной", передают Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

31-летний футболист из Беларуси до приезда в Казахстан выступал за клубы нескольких стран. Выигрывал медали чемпионатов Эстонии и Молдовы.

В его послужном списке значатся такие команды, как "Левадия" (Эстония), "Милсами" (Молдавия), "Черноморец" (Украина), "Ракув" (Польша), "Ислочь" (Беларусь), "Эскильстуна" (Швеция) и "Рух" (Беларусь).

Трансферная стоимость 31-летнего футболиста составляет 300 тысяч евро. Ранее стало известно, что в столичный клуб может перебраться другой игрок из Беларуси.

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