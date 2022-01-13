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Футболист за 600 тысяч евро покинул "Кайрат" и выбрал "Астану"

Футболист за 600 тысяч евро покинул "Кайрат" и выбрал "Астану"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

30-летний универсальный защитник Денис Поляков, выступавший в прошлом сезоне КПЛ за "Кайрат", может оказаться в "Астане", информирует Telegram-канал "ФНЛ с Ильевым".

Футболист покинул алматинцев в конце прошлого года, но может вернуться в казахстанский чемпионат.

"Защитника сборной Беларуси Дениса Полякова в команде Александра Бородюка, вероятно, не будет. Покинув "Кайрат", тот рассматривает варианты с более высокой зарплатой. Один из приоритетных - "Астана", - информирует источник.

Добавим, что Поляков в "Кайрат" перешел в августе 2020 года, а затем выиграл с командой чемпионат Казахстана и Кубок страны. Также участвовал с алматинцами в еврокубках.

Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро, а его максимальная стоимость достигала 1,8 миллиона. Ранее на просмотр в "Зенит" отправился другой защитник "Кайрата" - Нуралы Алип. Могут алматинцы лишиться и еще одного лидера.

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Метки:
Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Беларусь Астана ФК

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