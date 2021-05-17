По итогам 11-го тура OLIMBET-чемпионата Казахстана по футболу "Кайрат" выбыл из призовой тройки, а "Астана" укрепила лидерство. Кроме того, произошло еще несколько знаменательных событий. В этих матчах себя проявил целый ряд игроков. Vesti.kz, исходя из этого, составили собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Илья Караваев ("Акжайык")

Воспитанник алматинского футбола, ныне защищающий цвета "Акжайыка", в матче с "Кайратом" (1:0) сохранил ворота в неприкосновенности. И хотя "желто-черные" были неубедительны в этой игре, заслуги Караваева в победе отрицать нельзя.

Левый защитник: Энрике Лопес ("Астана")

Защитник "Астаны" во второй раз подряд оказался в символической сборной тура. В игре с "Жетысу", где столичный клуб одержал скромную победу, на счету испанца ассист.

Центральный защитник: Лайонел Адамс ("Туран")

Российский защитник "Турана" по версии InStat стал лучшим игроком матча с "Шахтером". Его индекс составил 255. Адамс приложил немало усилий для того, чтобы "Туран" сохранил ворота в неприкосновенности и одержал победу со счетом 1:0.

Центральный защитник: Сергей Шустиков ("Акжайык")

Еще один россиянин, выступающий в центре обороны, но уже в "Акжайыке", также причастен к победе. Шустиков не позволил отличиться игрокам "Кайрата". В этом матче уральцы выиграли со счетом 1:0.

Правый защитник: Павел Назаренко ("Акжайык")

Другой защитник "Акжайыка" принес победу клубу в матче против чемпиона. Белорус отличился в дебюте второго тайма. Гол Назаренко стал единственным.

Опорный полузащитник: Доньет Шкодра ("Атырау")

"Атырау" одержал победу над "Таразом" (1:0), который входил в лидирующую группу. Полузащитник "нефтяников" Шкодра определял игру в центре поля, а его ассист привел к голу в ворота жамбылцев.

Опорный полузащитник: Пабло Подио ("Кызыл-Жар")

Аргентинский полузащитник "Кызыл-Жара" в матче с "Каспием" проделал огромный объем работы. В эпизоде со вторым голом команды он помог отличиться партнеру. "Кызыл-Жар" выиграл со счетом 2:0.

Левый полузащитник: Еркебулан Тунгышбаев ("Ордабасы")

Один из лидеров атаки "Ордабасы" в концовке матча забил важный мяч в ворота "Тобола" (1:1). Этот мяч позволил шымкентцам спастись от поражения.

Атакующий полузащитник: Данило Алвес ("Кызыл-Жар")

Бразильский легионер, как обычно, был нацелен на ворота соперника. В матче с "Каспием" (2:0) Данило открыл счет.

Правый полузащитник: Марин Томасов ("Астана")

Томасов выдал очередной стабильный матч. Хорват проявил свои лидерские качества в игре с "Жетысу". Он забил единственный и, соответственно, победный гол.

Нападающий: Игорь Сергеев ("Актобе")

Нападающий "Актобе" вновь блеснул. Сергеев забил гол в ворота "Кайсара", таким образом счет сравнялся (1:1), а кызылординцы лишились победы. Узбекский легионер с семью голами возглавляет гонку бомбардиров.

Тренер: Владимир Мазяр ("Акжайык")

Наставник "Акжайыка" нашел способ остановить "Кайрат". Впрочем, сами алматинцы подсобили украинскому специалисту в этом. Но это только проблемы "Кайрата". Что касается Мазяра, то он показал, как при ограниченных ресурсах брать три очка с такими командами.

Матчи 11-го тура прошли 14 и 15 мая. 18-го и 19-го пройдет 12-й тур. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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