 Tz6cDcHIzFQZ0PyBzuq4XOwoX4CZqgWf7x3HpyW7
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Автор:

Спор "Астаны" и "Кайрата". Топ-10 самых дорогих трансферов казахстанских клубов

Спор "Астаны" и "Кайрата". Топ-10 самых дорогих трансферов казахстанских клубов
©EPA
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

После публикации официального отчета ФИФА стало известно, что казахстанские клубы за последние десять лет потратили на трансферы 34,1 миллиона долларов, а на продажах заработали лишь 6,4 миллиона. Цифры не самые завидные, а денег на новых футболистов ушло, на самом деле, немало. Корреспондент Vesti.kz назвал десять игроков, на которых была потрачена львиная доля образовавшейся суммы.

Ни для кого не секрет, что казахстанский футбол далеко не самый прозрачный, если дело касается денег. Поэтому клубы неохотно раскрывают суммы, потраченные на тех или иных футболистов, а некоторые вовсе не называют даже примерных цифр. Из-за этого рождаются определенные споры, к примеру, было ли за кипрского нападающего Пиероса Сотириу заплачено "Астаной" два миллиона евро или же столичные выкупили игрока за 1,7 миллиона. Поэтому, чтобы избежать противоречий, мы составили список на основе данных портала Transfermarkt.

10. Срджан Граховац ("Астана", 700 тысяч евро)

В 2017 году столичные усилились боснийским полузащитником Граховацем, арендовав того у австрийского "Рапида". Срджану не понадобилось много времени на адаптацию, и он быстро стал в команде "своим". Вместе с "Астаной" он стал чемпионом страны и даже вышел из группы Лиги Европы

Это была аренда с правом выкупа. И даже несмотря на то, что Граховац в середине сезона перестал попадать в старт из-за высокой конкуренции в центральной линии, боссы "сине-желтых" раскошелились на 700 тысяч евро, чтобы завладеть правами на боснийца, который, к слову, больше за "Астану" так и не сыграл. 

2018 год он провел в аренде в хорватской "Риеке", а в начале 2019-го подошел к концу срок действия контракта игрока с "Астаной". После этого Граховац подписал контракт на правах свободного агента все с тем же "Рапидом". Получается, что австрийцы заработали 700 тысяч евро, чтобы вернуть футболиста бесплатно спустя год.

Всего за "Астану" Граховац провел 36 матчей, забил восемь голов и сделал два ассиста.

9. Штрели Мамба ("Кайрат", 700 тысяч евро)

В начале этого года алматинцы выкупили у немецкого "Падерборна" нападающего Мамбу за 700 тысяч евро. Болельщики "Кайрата" ждали от форварда чудес на поле, но так их и не дождались. В 13 матчах немецкий легионер забил лишь два гола и отметился одной результативной передачей.

Летом "Кайрат" вернул Штрели в Германию, отдав его в годичную аренду в "Ганзу". Следующим летом Мамба должен будет вернуться в Алматы, а его контракт с клубом действует до конца 2022 года.

8. Еркебулан Тунгышбаев ("Кайрат", 870 тысяч евро)

На протяжении нескольких лет Тунгышбаев был лидером "Ордабасы". Практически ни одно трансферное окно не обходилось без слухов о скором уходе полузащитника. Но подтвердилась информация лишь в начале 2019 года, когда "Кайрат" выкупил футболиста за 870 тысяч евро.

На протяжении двух сезонов Тунгышбаев был тенью прежнего себя. Он никак не мог найти свою игру и ту уверенность, которая была у него когда-то. За это время он провел за алматинцев 27 матчей во всех турнирах, отметившись лишь двумя голевыми передачами. Да, чемпионом страны с "Кайратом" он стал, но его вклад был незначительным.

В начале 2021 года Тунгышбаев вернулся в "Ордабасы" и вновь вспомнил о том, как нужно забивать. В 16 матчах он отличился четырьмя мячами, но в настоящее время залечивает травму.

7. Георгий Жуков ("Кайрат", миллион евро)

В 2017 году Жукова вернули в Казахстан, а случилось это благодаря трансферу хавбека из "Урала" в "Кайрат". Сумма сделки составила один миллион евро. В итоге Георгий отдал команде три года своей карьеры.

За три сезона в "Кайрате" Жуков провел 88 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав четыре ассиста. В 2020 году полузащитник на правах свободного агента перебрался в польскую "Вислу"

Совсем недавно Георгий получил вызов в национальную сборную Казахстана, за которую не играл почти два года.

6. Атанас Курдов ("Астана", миллион евро)

В начале 2014 года болгарский нападающий Курдов был приобретен "Астаной" у софийской "Славии" за один миллион евро. В тот момент столичные болельщики не могли дождаться, что покажет на поле форвард, проведший несколько лет в системе немецкого "Байера".

И все старания клуба были ради одного сезона игрока в команде. За этот сезон Курдов провел 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и отметился пятью ассистами. 

Затем он покинул "Астану" на правах свободного агента. После этого карьера Курдова начала быстрыми шагами угасать. 

5. Яцек Гуральски ("Кайрат", миллион евро)

Перед началом сезона-2020, который стал чемпионским для "Кайрата", клуб объявил о приобретении полузащитника болгарского "Лудогорца" и сборной Польши Гуральски. Сумма сделки оценивается в один миллион евро.

С ходу Гуральски стал одним из лидеров команды на поле, прекрасно действуя в центральной линии. Один из самых качественных легионеров Казахстана внес большой вклад в общекомандный успех "Кайрата". В первом сезоне он провел 18 матчей за алматинцев.

Начало второго года в "Кайрате" для Гуральски было многообещающим. Он отправился с клубом на сборы, а в мыслях был новый сезон и предстоящее выступление в Лиге чемпионов. Но разрыв крестообразных связок колена оставил футболиста без тренировок и матчей на полгода.

"Кайрату" очень не хватало Яцека как во внутреннем первенстве, так и в квалификации еврокубков. Но алматинцам удалось пробиться в групповую стадию Лиги конференций, а в ней, вполне вероятно, Гуральски уже себя покажет. Назвать этот трансфер провальным язык не повернется.

4. Патрик Твумаси ("Астана", 1,5 миллиона евро)

В июле 2013 года "Астана" арендовала у юрмальского "Спартака" 19-летнего ганского нападающего Твумаси. Полугодичная аренда обошлась столичным в 300 тысяч евро. Забив в 11 матчах шесть голов, Патрик убедил "Астану" в собственной необходимости.

Но продлевать аренду сразу "Астана" не решилась, и следующие полгода Твумаси отыграл в пермском "Амкаре". Но уже летом 2014 года он вернулся в "Астану", и теперь аренда стоила столичным уже 400 тысяч евро. В 11 матчах чемпионата Патрик наколотил десять мячей и отметился голевой передачей.

Поэтому в начале 2015 года "Астана" раскошелилась на полтора миллиона евро, чтобы завладеть правами на талантливого легионера. И эта инвестиция себя оправдала. Твумаси стал одним из лучших футболистов в истории молодого клуба, забивал важнейшие мячи в еврокубках и впоследствии был продан в испанский "Алавес" за три миллиона евро летом 2018 года.

После переезда в Испанию карьера Твумаси пошла по нисходящей. Он пробовал себя в Турции, а потом перебрался во второй дивизион Германии. И даже сейчас там Патрик не попадает в основной состав, а в национальной сборной о нем уже давно забыли. Тем не менее Твумаси все еще 27 лет.

3. Дорин Ротариу ("Астана", 1,5 миллиона евро)

Такая же сумма трансфера, но совсем другое послевкусие. В начале 2019 года "Астана" выкупила 23-летнего игрока сборной Румынии Ротариу. По данным Transfermarkt, бельгийский "Брюгге" заработал на его продаже полтора миллиона евро.

Начиналось все для Ротариу и "Астаны" не так уж плохо. Дорин демонстрировал классную игру, взрывное ускорение и красивый дриблинг. Но со временем требования к себе у Ротариу снизились, а в сборной про него, как и Твумаси, забыли.

В "Астане" Дорин задержался на чуть более чем два года. За это время румынский вингер провел 64 матча, забил десять мячей и восемь раз ассистировал партнерам. 

Этим летом Ротариу на правах свободного агента подписал контракт с "Лудогорцем". Как стало известно позже, Дорин разорвал контракт с "Астаной" в одностороннем порядке по причине невыплаты заработной платы в течение нескольких месяцев. 

Сейчас Ротариу не только вернулся в европейский футбол, но и вновь получил вызов в национальную сборную Румынии. Но вот "Астана" на этом трансфере лишь проиграла.

2. Пиерос Сотириу ("Астана", два миллиона евро)

О нем мы уже сказали в предисловии. Некоторые источники сообщали, что он был приобретен за 1,7 миллиона евро, но раз мы доверились Transfermarkt, то с их данными спорить не стали. 

В 18 матчах прошлого сезона киприот забил семь голов и сделал один ассист. Потраченных денег он, конечно же, не оправдал. К концу года стало понятно, что в "Астане" намечаются серьезные финансовые проблемы, поэтому продажа Пиероса была объяснима.

Но все тот же "Лудогорец", который мало того, что подобрал Ротариу бесплатно, еще и выкупил Сотириу всего за 800 тысяч евро. "Астана" осталась в минусе, об этом говорить лишний раз не приходится.

1. Неманья Максимович ("Астана", два миллиона евро)

В начале 2015 года один из самых талантливых футболистов Сербии подписал контракт с "Астаной". Казахстанский клуб потратил два миллиона евро, которые были заплачены за футболиста словенскому "Домжале".

Неманья отыграл за "Астану" два полных сезона, проведя за это время 80 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав девять ассистов. Летом 2017 года Максимович на правах свободного агента перешел в испанскую "Валенсию". Сейчас же он является основным игроком "Хетафе" и стабильно вызывается в сборную Сербии.

Вклад Максимовича в успехи "Астаны" был великим, и казахстанские болельщики по праву гордятся тем, что этот футболист играл в нашем чемпионате. Но руководству столичных должно было быть грустно. Ведь перспективного игрока они покупали за немалую сумму, чтобы вывести его на новый уровень и отпустить бесплатно. 

Отметим, что в топ-3 дорогих трансферов из клубов Казахстана в иностранные команды входят переходы Твумаси (из "Астаны" в "Алавес", три миллиона евро), Жуниора Кабананги (из "Астаны" в "Аль-Наср", два миллиона евро) и Сотириу (из "Астаны" в "Лудогорец", 800 тысяч евро).

Обнародованы затраты казахстанских клубов на трансферы за последние десять лет

Фото: ФК "Астана" (1,5,7,8,9,10), ФК "Кайрат" (2,3,4,6)©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол КПЛ-2021 ФИФА Астана ФК Кайрат ФК Сотириу Пиерос Максимович Неманья Твумаси Патрик Гуральски Яцек Жуков Георгий Мамба Штрели Ордабасы ФК Лига конференций Лига Европы Лига чемпионов Урал ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:02
Футбол
"Туран" дозаявил защитника сборной Кыргызстана и еще двух футболистов "Туран" дозаявил защитника сборной Кыргызстана и еще двух футболистов
Сегодня , 16:37
Футбол
Спор "Астаны" и "Кайрата". Топ-10 самых дорогих трансферов казахстанских клубов Спор "Астаны" и "Кайрата". Топ-10 самых дорогих трансферов казахстанских клубов
Сегодня , 15:28
Футбол
На "Астану" наложили трансферный бан - инсайдер На "Астану" наложили трансферный бан - инсайдер
Вчера , 19:34
Футбол
Стало известно, сколько казахстанские клубы потратили на трансферы за последние десять лет Стало известно, сколько казахстанские клубы потратили на трансферы за последние десять лет
Вчера , 17:26
Футбол
"Туран" усилился полузащитником "Шахтера" "Туран" усилился полузащитником "Шахтера"
28 августа, 18:07
Футбол
КФФ наказала Тихонова и Смакова за неспортивное поведение КФФ наказала Тихонова и Смакова за неспортивное поведение
28 августа, 13:43
Футбол
Стало известно расписание матчей "Кайрата" в группе Лиги конференций Стало известно расписание матчей "Кайрата" в группе Лиги конференций
28 августа, 13:14
Футбол
"Впервые будет играть на два фронта". В Азербайджане высказались о "Кайрате" и его лидерах "Впервые будет играть на два фронта". В Азербайджане высказались о "Кайрате" и его лидерах
28 августа, 12:12
Футбол
Лидер "Астаны" заинтересовал клубы из РПЛ и Германии Лидер "Астаны" заинтересовал клубы из РПЛ и Германии
28 августа, 11:30
Футбол
Клуб КПЛ официально подписал двух новых футболистов Клуб КПЛ официально подписал двух новых футболистов
28 августа, 09:41
Футбол
Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций собрался подписать экс-игрока "Астаны" Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций собрался подписать экс-игрока "Астаны"
28 августа, 00:00
Футбол
"Нужно серьезно подготовиться". Тренер "Карабаха" оценил группу с "Кайратом" в Лиге конференций "Нужно серьезно подготовиться". Тренер "Карабаха" оценил группу с "Кайратом" в Лиге конференций
27 августа, 22:37
Футбол
"Кайсар" подписал африканского футболиста с опытом игры в Европе "Кайсар" подписал африканского футболиста с опытом игры в Европе
27 августа, 19:50
Футбол
Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций
27 августа, 18:22
Футбол
Разгромивший "Кайрат" клуб узнал соперников по группе Лиги Европы Разгромивший "Кайрат" клуб узнал соперников по группе Лиги Европы
27 августа, 18:01
Футбол
Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций
27 августа, 13:55
Футбол
"Актобе" объявил о переходе бывшего форварда "Шахтера" "Актобе" объявил о переходе бывшего форварда "Шахтера"
27 августа, 01:20
Футбол
"Шахтер" потерпел фиаско в Израиле и остался без группы Лиги конференций "Шахтер" потерпел фиаско в Израиле и остался без группы Лиги конференций
27 августа, 00:17
Футбол
В УЕФА отреагировали на выход Вагнера Лава в группу Лиги конференций в составе "Кайрата" В УЕФА отреагировали на выход Вагнера Лава в группу Лиги конференций в составе "Кайрата"
26 августа, 23:48
Футбол
"Актобе" объявил о контракте с воспитанником киевского "Динамо" "Актобе" объявил о контракте с воспитанником киевского "Динамо"
26 августа, 21:49
Футбол
"Кайрат" обыграл "Фолу" во втором матче и впервые в истории вышел в группу еврокубков "Кайрат" обыграл "Фолу" во втором матче и впервые в истории вышел в группу еврокубков
26 августа, 19:55
Футбол
"Кызыл-Жар" разгромил "Ордабасы" в матче с удалением Смакова и вышел на четвертое место в КПЛ "Кызыл-Жар" разгромил "Ордабасы" в матче с удалением Смакова и вышел на четвертое место в КПЛ
26 августа, 18:57
Футбол
"Кайрат" назвал стартовый состав на ответный матч за выход в группу Лиги конференций "Кайрат" назвал стартовый состав на ответный матч за выход в группу Лиги конференций
26 августа, 17:56
Футбол
"Удивительно, что еще позволяют играть на "синтетике". Тренер "Маккаби" - о противостоянии с "Шахтером" в ЛК "Удивительно, что еще позволяют играть на "синтетике". Тренер "Маккаби" - о противостоянии с "Шахтером" в ЛК
26 августа, 17:16
Футбол
"Тараз" объявил о трансфере португальского футболиста "Тараз" объявил о трансфере португальского футболиста
26 августа, 16:11
Футбол
Клуб КПЛ подписал экс-футболиста сборной Ганы Клуб КПЛ подписал экс-футболиста сборной Ганы
26 августа, 12:52
Футбол
"Жаль, что не в России". Рабинер высказался о возвращении Бердыева в "Кайрат" "Жаль, что не в России". Рабинер высказался о возвращении Бердыева в "Кайрат"
26 августа, 12:34
Футбол
Сегодня матч первого тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар". Сделали на него прогноз? Сегодня матч первого тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар". Сделали на него прогноз?
26 августа, 10:55
Футбол
"Завидую футболистам "Кайрата". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил назначение Бердыева "Завидую футболистам "Кайрата". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил назначение Бердыева
25 августа, 23:56
Футбол
Внедрить новую схему и улучшить дисциплину. С каким построением "Кайрат" будет играть при Бердыеве Внедрить новую схему и улучшить дисциплину. С каким построением "Кайрат" будет играть при Бердыеве
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus