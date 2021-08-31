Спор "Астаны" и "Кайрата". Топ-10 самых дорогих трансферов казахстанских клубов

После публикации официального отчета ФИФА стало известно, что казахстанские клубы за последние десять лет потратили на трансферы 34,1 миллиона долларов, а на продажах заработали лишь 6,4 миллиона. Цифры не самые завидные, а денег на новых футболистов ушло, на самом деле, немало. Корреспондент Vesti.kz назвал десять игроков, на которых была потрачена львиная доля образовавшейся суммы.

Ни для кого не секрет, что казахстанский футбол далеко не самый прозрачный, если дело касается денег. Поэтому клубы неохотно раскрывают суммы, потраченные на тех или иных футболистов, а некоторые вовсе не называют даже примерных цифр. Из-за этого рождаются определенные споры, к примеру, было ли за кипрского нападающего Пиероса Сотириу заплачено "Астаной" два миллиона евро или же столичные выкупили игрока за 1,7 миллиона. Поэтому, чтобы избежать противоречий, мы составили список на основе данных портала Transfermarkt.

10. Срджан Граховац ("Астана", 700 тысяч евро)

В 2017 году столичные усилились боснийским полузащитником Граховацем, арендовав того у австрийского "Рапида". Срджану не понадобилось много времени на адаптацию, и он быстро стал в команде "своим". Вместе с "Астаной" он стал чемпионом страны и даже вышел из группы Лиги Европы.

Это была аренда с правом выкупа. И даже несмотря на то, что Граховац в середине сезона перестал попадать в старт из-за высокой конкуренции в центральной линии, боссы "сине-желтых" раскошелились на 700 тысяч евро, чтобы завладеть правами на боснийца, который, к слову, больше за "Астану" так и не сыграл.

2018 год он провел в аренде в хорватской "Риеке", а в начале 2019-го подошел к концу срок действия контракта игрока с "Астаной". После этого Граховац подписал контракт на правах свободного агента все с тем же "Рапидом". Получается, что австрийцы заработали 700 тысяч евро, чтобы вернуть футболиста бесплатно спустя год.

Всего за "Астану" Граховац провел 36 матчей, забил восемь голов и сделал два ассиста.

9. Штрели Мамба ("Кайрат", 700 тысяч евро)

В начале этого года алматинцы выкупили у немецкого "Падерборна" нападающего Мамбу за 700 тысяч евро. Болельщики "Кайрата" ждали от форварда чудес на поле, но так их и не дождались. В 13 матчах немецкий легионер забил лишь два гола и отметился одной результативной передачей.

Летом "Кайрат" вернул Штрели в Германию, отдав его в годичную аренду в "Ганзу". Следующим летом Мамба должен будет вернуться в Алматы, а его контракт с клубом действует до конца 2022 года.

8. Еркебулан Тунгышбаев ("Кайрат", 870 тысяч евро)

На протяжении нескольких лет Тунгышбаев был лидером "Ордабасы". Практически ни одно трансферное окно не обходилось без слухов о скором уходе полузащитника. Но подтвердилась информация лишь в начале 2019 года, когда "Кайрат" выкупил футболиста за 870 тысяч евро.

На протяжении двух сезонов Тунгышбаев был тенью прежнего себя. Он никак не мог найти свою игру и ту уверенность, которая была у него когда-то. За это время он провел за алматинцев 27 матчей во всех турнирах, отметившись лишь двумя голевыми передачами. Да, чемпионом страны с "Кайратом" он стал, но его вклад был незначительным.

В начале 2021 года Тунгышбаев вернулся в "Ордабасы" и вновь вспомнил о том, как нужно забивать. В 16 матчах он отличился четырьмя мячами, но в настоящее время залечивает травму.

7. Георгий Жуков ("Кайрат", миллион евро)

В 2017 году Жукова вернули в Казахстан, а случилось это благодаря трансферу хавбека из "Урала" в "Кайрат". Сумма сделки составила один миллион евро. В итоге Георгий отдал команде три года своей карьеры.

За три сезона в "Кайрате" Жуков провел 88 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав четыре ассиста. В 2020 году полузащитник на правах свободного агента перебрался в польскую "Вислу".

Совсем недавно Георгий получил вызов в национальную сборную Казахстана, за которую не играл почти два года.

6. Атанас Курдов ("Астана", миллион евро)

В начале 2014 года болгарский нападающий Курдов был приобретен "Астаной" у софийской "Славии" за один миллион евро. В тот момент столичные болельщики не могли дождаться, что покажет на поле форвард, проведший несколько лет в системе немецкого "Байера".

И все старания клуба были ради одного сезона игрока в команде. За этот сезон Курдов провел 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и отметился пятью ассистами.

Затем он покинул "Астану" на правах свободного агента. После этого карьера Курдова начала быстрыми шагами угасать.

5. Яцек Гуральски ("Кайрат", миллион евро)

Перед началом сезона-2020, который стал чемпионским для "Кайрата", клуб объявил о приобретении полузащитника болгарского "Лудогорца" и сборной Польши Гуральски. Сумма сделки оценивается в один миллион евро.

С ходу Гуральски стал одним из лидеров команды на поле, прекрасно действуя в центральной линии. Один из самых качественных легионеров Казахстана внес большой вклад в общекомандный успех "Кайрата". В первом сезоне он провел 18 матчей за алматинцев.

Начало второго года в "Кайрате" для Гуральски было многообещающим. Он отправился с клубом на сборы, а в мыслях был новый сезон и предстоящее выступление в Лиге чемпионов. Но разрыв крестообразных связок колена оставил футболиста без тренировок и матчей на полгода.

"Кайрату" очень не хватало Яцека как во внутреннем первенстве, так и в квалификации еврокубков. Но алматинцам удалось пробиться в групповую стадию Лиги конференций, а в ней, вполне вероятно, Гуральски уже себя покажет. Назвать этот трансфер провальным язык не повернется.

4. Патрик Твумаси ("Астана", 1,5 миллиона евро)

В июле 2013 года "Астана" арендовала у юрмальского "Спартака" 19-летнего ганского нападающего Твумаси. Полугодичная аренда обошлась столичным в 300 тысяч евро. Забив в 11 матчах шесть голов, Патрик убедил "Астану" в собственной необходимости.

Но продлевать аренду сразу "Астана" не решилась, и следующие полгода Твумаси отыграл в пермском "Амкаре". Но уже летом 2014 года он вернулся в "Астану", и теперь аренда стоила столичным уже 400 тысяч евро. В 11 матчах чемпионата Патрик наколотил десять мячей и отметился голевой передачей.

Поэтому в начале 2015 года "Астана" раскошелилась на полтора миллиона евро, чтобы завладеть правами на талантливого легионера. И эта инвестиция себя оправдала. Твумаси стал одним из лучших футболистов в истории молодого клуба, забивал важнейшие мячи в еврокубках и впоследствии был продан в испанский "Алавес" за три миллиона евро летом 2018 года.

После переезда в Испанию карьера Твумаси пошла по нисходящей. Он пробовал себя в Турции, а потом перебрался во второй дивизион Германии. И даже сейчас там Патрик не попадает в основной состав, а в национальной сборной о нем уже давно забыли. Тем не менее Твумаси все еще 27 лет.

3. Дорин Ротариу ("Астана", 1,5 миллиона евро)

Такая же сумма трансфера, но совсем другое послевкусие. В начале 2019 года "Астана" выкупила 23-летнего игрока сборной Румынии Ротариу. По данным Transfermarkt, бельгийский "Брюгге" заработал на его продаже полтора миллиона евро.

Начиналось все для Ротариу и "Астаны" не так уж плохо. Дорин демонстрировал классную игру, взрывное ускорение и красивый дриблинг. Но со временем требования к себе у Ротариу снизились, а в сборной про него, как и Твумаси, забыли.

В "Астане" Дорин задержался на чуть более чем два года. За это время румынский вингер провел 64 матча, забил десять мячей и восемь раз ассистировал партнерам.

Этим летом Ротариу на правах свободного агента подписал контракт с "Лудогорцем". Как стало известно позже, Дорин разорвал контракт с "Астаной" в одностороннем порядке по причине невыплаты заработной платы в течение нескольких месяцев.

Сейчас Ротариу не только вернулся в европейский футбол, но и вновь получил вызов в национальную сборную Румынии. Но вот "Астана" на этом трансфере лишь проиграла.

2. Пиерос Сотириу ("Астана", два миллиона евро)

О нем мы уже сказали в предисловии. Некоторые источники сообщали, что он был приобретен за 1,7 миллиона евро, но раз мы доверились Transfermarkt, то с их данными спорить не стали.

В 18 матчах прошлого сезона киприот забил семь голов и сделал один ассист. Потраченных денег он, конечно же, не оправдал. К концу года стало понятно, что в "Астане" намечаются серьезные финансовые проблемы, поэтому продажа Пиероса была объяснима.

Но все тот же "Лудогорец", который мало того, что подобрал Ротариу бесплатно, еще и выкупил Сотириу всего за 800 тысяч евро. "Астана" осталась в минусе, об этом говорить лишний раз не приходится.

1. Неманья Максимович ("Астана", два миллиона евро)

В начале 2015 года один из самых талантливых футболистов Сербии подписал контракт с "Астаной". Казахстанский клуб потратил два миллиона евро, которые были заплачены за футболиста словенскому "Домжале".

Неманья отыграл за "Астану" два полных сезона, проведя за это время 80 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав девять ассистов. Летом 2017 года Максимович на правах свободного агента перешел в испанскую "Валенсию". Сейчас же он является основным игроком "Хетафе" и стабильно вызывается в сборную Сербии.

Вклад Максимовича в успехи "Астаны" был великим, и казахстанские болельщики по праву гордятся тем, что этот футболист играл в нашем чемпионате. Но руководству столичных должно было быть грустно. Ведь перспективного игрока они покупали за немалую сумму, чтобы вывести его на новый уровень и отпустить бесплатно.

Отметим, что в топ-3 дорогих трансферов из клубов Казахстана в иностранные команды входят переходы Твумаси (из "Астаны" в "Алавес", три миллиона евро), Жуниора Кабананги (из "Астаны" в "Аль-Наср", два миллиона евро) и Сотириу (из "Астаны" в "Лудогорец", 800 тысяч евро).

Обнародованы затраты казахстанских клубов на трансферы за последние десять лет

Фото: ФК "Астана" (1,5,7,8,9,10), ФК "Кайрат" (2,3,4,6)©️

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